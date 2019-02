FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Mittwoch ist es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt nach oben gegangen - wenn auch nur moderat. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 11.167 Punkte. Die Anleger setzten weiter auf einen positiven Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Genährt wurde diese Hoffnung davon, dass US-Präsident Donald Trump eine mögliche Verlängerung der Frist am 2. März für die Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe in den Raum gestellt hat.

Im Blick standen Osram mit einem Kurssprung um 14,3 Prozent. Das Unternehmen bestätigte im späten Handel bereits zuvor treibende Marktgerüchte, wonach Bain Capital und Carlyle einen gemeinsamen Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft erwägen. Osram führe derzeit vertiefte Gespräche mit den Interessenten, so das Unternehmen. Es sei aber noch nicht abzusehen, ob es zu einer Investition komme. Auch ein Scheitern der Gespräche sei möglich. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Übernahmegerüchte um den Lichttechnologiekonzern gegeben.

Wirecard werden zum Spielball von Hedgefonds

Wirecard gaben dagegen im DAX um 4,9 Prozent nach und waren klarer Tagesverlierer. Neue Nachrichten zu den in der vergangenen Woche bereits massiv kursbelastenden Berichten der "FT" über unsaubere Geschäftspraktiken in Asien gab es nicht. Die Aktie werde zunehmend zum Spielball von Hedgefonds, meinte ein Händler. Zuletzt haben eine Reihe von Positionen auf eine fallenden Aktienkurs aufgebaut. Dazu zählen Slate Path Capital, Canada Pension Plan Investment Board oder Odey Asset Management.

Thyssenkrupp büßten nach einer Reihe negativer Analystenkommentare am Tag nach der Vorlage von Geschäftszahlen 4,5 Prozent ein. Thyssenkrupp stelle für das zweite Geschäftshalbjahr ein stärkeres EBIT-Wachstum in Aussicht. Das Unternehmen spreche aber auch von zunehmenden Ungewissheiten, die nach Ansicht der Analysten von CFRA auf die Ergebnisse drücken könnten.

Besser als erwartet fielen die Zahlen von Jenoptik aus. Auch der Auftragseingang sei stärker als prognostiziert ausgefallen, hieß es. Hauck & Aufhäuser sprach von einer starken Wachstumsdynamik und rät weiter zum Kauf der Aktie. Jenoptik legten um 4,4 Prozent zu.

Aurubis ziehen nach Zahlen an

Bei Aurubis sei das saisonal üblicherweise immer etwas schwächere erste Quartal operativ gut gelaufen und habe Ergebnisse im erwarteten Rahmen produziert, berichteten Marktteilnehmer. Der Kurs stieg um 2,6 Prozent.

Die Norma-Aktie verteuerte sich um 6,3 Prozent. Zwar wurden Umsatzzahlen und Margenentwicklung am Markt bemängelt, allerdings habe die Aktie auf Wochensicht schon Schwäche gezeigt, so dass schlechte Nachrichten schon vorweggenommen worden sein dürften. Die DZ Bank wertete derweil das Sparprogramm von Norma positiv und hält die Bewertung der Aktie für historisch niedrig.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 71,9 (Vortag: 77,2 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,93 (Vortag: 3,15) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und 12 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.167,22 +0,37% +5,76% DAX-Future 11.168,50 +0,28% +5,63% XDAX 11.173,59 +0,26% +5,60% MDAX 23.846,80 +0,61% +10,46% TecDAX 2.548,64 +0,43% +4,02% SDAX 10.612,29 +0,67% +11,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,19 11

