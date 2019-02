ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch dank Rückenwind von der Wall Street seine jüngste Gewinnserie auf drei Tage ausgebaut. Dabei markierte der SMI im Verlauf ein neues Jahreshoch mit 9.179 Punkten. In den USA wie auch in Europa und Asien befeuerte die Hoffnung auf Lösungen im Handels- und Haushaltsstreit die Kurse. US-Präsident Donald Trump hatte eine Verlängerung der am 2. März endenden Stillhaltefrist für die Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe in den Raum gestellt.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.164 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,56 (zuvor: 38,52) Millionen Aktien.

Wie schon am Vortag liefen Werte aus dem Luxusgütersektor besonders gut, nachdem die französische Kering am Dienstag überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Richemont zogen um 4,8 Prozent an, Swatch folgten mit plus 1,5 Prozent. Nach Einschätzung der RBC profitiert die Branche von der Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Handelsgespräche. Auch Konsolidierungsfantasie stützte. Die Beteiligungsgesellschaft Quattror will die Mehrheit am angeschlagenen Modelabel Trussardi übernehmen.

Daneben waren Konjunkturzykliker gesucht. "Die Zahlen sprechen querbeet dafür, dass übermäßige Konjunktursorgen eingepreist worden sind", sagte ein Händler. UBS, Lonza, Givaudin und ABB folgten den Luxusgüterwerten mit Aufschlägen von bis zu 1,1 Prozent. Die defensiven Schwergewichte Roche, Nestle und Novartis hinkten dagegen hinterher.

Clariant wurden im Handel mäßige Geschäftszahlen attestierten. Der Spezialchemiekonzern erfüllte im vierten Quartal die Markterwartungen nicht. Der Kurs sank um 1,4 Prozent. Valiant steigerte Zinsmarge und Jahresgewinn, der Kurs legte darauf um 0,8 Prozent zu.

