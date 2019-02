DAX mit neuem Schwung, Wirecard droht neuer Ärger in den USA

Nach einem starken Auftakt musste der DAX am heutigen Mittwoch seine Gewinne zwischenzeitlich wieder abgeben, am Nachmittag zeigten sich Investoren jedoch erneut etwas optimistischer.

Das war heute los. Börsianer hoffen, dass es doch noch zu einer Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA kommen wird. Während in Peking in dieser Woche wichtige Gespräche zu diesem Thema stattfinden, könnte US-Präsident Donald Trump die Einführung neuer Importzölle auf chinesische Einfuhren verschieben.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte die Continental-Aktie (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) den gestrigen Schwung mitnehmen und auch heute mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von rund 2,5 Prozent eine starke Performance an den Tag legen. Gestern hatte der französische Konkurrent Michelin (WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261) mit guten Zahlen und einem starken Ausblick für ein Stimmungshoch in der Branche gesorgt.

Einen deutlich schlechteren Tag erlebte dagegen die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Der Zahlungsabwickler kommt derzeit einfach nicht zur Ruhe. Infolge der jüngsten "Financial Times"-Berichterstattung zu mutmaßlichen Bilanz-Unregelmäßigkeiten in Singapur wurden in den USA bereits erste Sammelklagen eingereicht. Beispielsweise sucht die Kanzlei Hagens Berman Anleger, die zwischen dem 1. April 2018 und 1. Februar 2019 Wirecard-Aktien direkt gekauft oder auf anderem Wege erworben und Verluste erlitten haben. Die Kanzlei will prüfen lassen, ob Wirecard-Manager möglicherwiese irreführende Aussagen gemacht oder wichtige Sachverhalte für Anleger weggelassen haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...