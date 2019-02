Während die US-Märkte einfach immer weiter steigen und scheinbar nach oben keine Grenze mehr kennen, bleibt der Dax immer weiter zurück! Was ist da los? Sind es die erneut ganz schachen Daten aus der Eurozone (Industrieprosuktion mit einem herben Einbruch?). Ist es der am Freitag anstehende kleine Verfall? Oder ist es schlicht so, dass der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...