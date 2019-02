Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wollen in Erfahrung gebracht haben, dass der Staatsanwaltschaft München die Aussage eines Leerverkäufers vorliegt, wonach er vor Veröffentlichung der Artikel in der Financial Times wusste, wann diese erscheinen würden. Sollte sich diese Information bewahrheiten, dann stellen sich nun ganz andere - auch juristische - Fragen.

