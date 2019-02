LONDON, Feb. 13, 2019, der weltweit ersten Supercar-Rallye, die von Kryptowährungen inspiriert wurde, haben heute bekanntgegeben, dass die Veranstaltung dieses Jahr erstmalig acht Tage lang über Europa hinweg stattfinden wird. Beginn ist in London, die Zielgerade wird auf der Baleareninsel Ibiza sein. Die HODL RALLY wird von einer Reihe von Erlebnissen auf diesem achttägigen Abenteuer begleitet, von Partys auf Superyachten über ein Bitcoin-Poker-Turnier im Stil von James Bond, Club- und Strand-Takeover-Partys, eine Modenschau mit Adam Saaks, einem Wohltätigkeits-Gala-Dinner bis hin zum Blockchain-Gipfel in Barcelona an Tag 5 und 6 der europäischen HODL RALLY-Tour.



Die HODL RALLY wird von EVOLV , der Produktionsfirma der letztjährigen erfolgreichen World Crypto Conference, veranstaltet und wird Enthusiasten, Influencer, Investoren, Geschäftsleute, Unternehmer und vorausschauende Visionäre im Bereich digitale Währung, die eine Leidenschaft für Autos und Blockchain-Technologien teilen, zu diesem einzigartigen Netzwerkerlebnis zusammenbringen. Der Startschuss für die Veranstaltung fällt am 30. Juni in London. Es folgen Stationen in großen Städten wie Paris, Genf, Monaco und Valencia.

"Die HODL RALLY wird das vereinnahmendste und actionreichste Event sein, das die Rallye-Welt je gesehen hat", sagte Adam Williams, CEO von EVOLV. "Es gibt keinen epischeren Weg, um der Welt die Events von EVOLV vorzustellen, als mit 100 Autos, die acht Tage lang - vollgepackt mit Konferenzen, Partys und Netzwerktreffen - über fast 2.900 Kilometer quer durch Europa fahren!"

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehört die Teilnahme am ersten Blockchain-Gipfel in Barcelona, einer ganztägigen Konferenz mit führenden Rednern und Unternehmen der Branche aus Europa. Die HODL RALLY schließt einen Tag nach dem Ende der Rallye mit einer VIP-Party auf einer Superyacht auf Ibiza ab.

Die HODL RALLY arbeitet darüber hinaus eng mit Tetnight Education and Wellbeing Internationalzusammen, einer Wohltätigkeitsorganisation, die Geld für Kinder in Ghana sammelt, um ihnen Zugang zu Bildung, neuen Schulen und selbsttragenden landwirtschaftlichen Betrieben zu verschaffen und ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um die unabhängigen Marktführer von morgen zu werden. 15 % des von der HODL RALLY erwirtschafteten Gewinns werden direkt an die gemeinnützige Organisation TEWBIT gespendet.

"Bei der HODL RALLY geht es nicht nur darum, Spaß zu haben, sondern auch darum, etwas zu bewegen", fügte Virtue Nightingale, Gründer und CEO von HODL RALLY hinzu. "Wir sind alle dafür verantwortlich, die Menschen über die Bedeutung der Blockchain-Technologie und ihre Anwendungsfälle aufzuklären und zu inspirieren. Wir von HODL RALLY und EVOLV leisten unseren Beitrag, indem wir Lifestyle-Events in die Branche Einzug halten lassen, Gleichgesinnte für soziale Veranstaltungen zusammenbringen und Wissen durch Unterhaltung übermitteln. So tragen wir dazu bei, dass die Technologie übernommen wird. Die digitale Währung und die Blockchain sind untrennbar mit einem positiven Einfluss auf die Menschheit verbunden. Daher war es wichtig für uns, diese zentralen Werte zu wahren und die Menschen zu unterstützen, von denen wir hoffen, dass sie künftig Führungspositionen auf diesem Gebiet übernehmen werden."

Um weitere Informationen zur HODL RALLY zu erhalten und sich zu registrieren, besuchen Sie bitte https://hodlrally.com/ .

Über EVOLV

EVOLV ist ein Veranstaltungsproduktionsunternehmen, das Veranstaltungen anbietet, die globale Bühnen schaffen, auf denen Branchenführer ihre Projekte und Technologien Anlegern, Experten, Entwicklern, Unternehmen und Besuchern vorstellen können, die Blockchain und Kryptowährung verwenden, um unseren Alltag neu zu definieren. EVOLV ist die Muttergesellschaft, die die World Crypto Conference, die erste Erlebniskonferenz für Kryptowährung und Blockchain organisiert hat.

Finden Sie EVOLV auf Facebook, folgen Sie uns auf Twitter oder besuchen Sie unseren Blog, um mehr zu erfahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://evolv.events/ .

Über die HODL RALLY

Die HODL RALLY ist das weltweit erste Supercar-Rallye-Erlebnis, das von der Blockchain inspiriert wurde. Die 8-tägige Veranstaltung kombiniert Blockchain-Konferenzen mit Partys, Abendessen, Modenschauen, Yachtpartys, Club-Takeover-Events und vielen Supersportwagen. Auf ihrer Reise durch Europa wird die Tour an 8 Tagen in 8 Städten stattfinden und mit einer VIP-Party auf einer Superyacht auf Ibiza ihren krönenden Abschluss finden. Weitere Informationen finden Sie unter https://hodlrally.com/ .