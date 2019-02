Heidelberg (ots) - Vielleicht kann ein Friedensprozess zumindest einigermaßen Ruhe und Ordnung wiederherstellen - ohne zugleich den Taliban allzugroße Zugeständnisse zu machen. Die Frage lautet nur: Warum kommt die Initiative erst jetzt? Der Zeitpunkt liegt denkbar ungünstig, da die USA unter Trump offen über einen Teilabzug nachdenken. Dass die anderen Nato-Staaten die Lücke füllen werden, ist unwahrscheinlich, und so könnten die Taliban aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Um das zu verhindern, müssten die Nato-Staaten Geschlossenheit zeigen und eine gemeinsame Strategie für einen schrittweisen Rückzug entwickeln. Ob es dafür allerdings ein Bewusstsein in Washington gibt, ist fraglich.



