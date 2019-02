Düsseldorf (ots) - Vermutlich geht dieser Einsatz auch noch ins 20., ins 21. und ins 22. Jahr. Afghanistan ist die endlose Geschichte der Bundeswehr. Bei der Inspektion eines Vorkommandos Ende 2001 konnte niemand ahnen, dass 18 Jahre später ein deutsches Kontingent - im Verbund mit Alliierten - noch immer den Auftrag hat, in Afghanistan für Frieden zu sorgen.



Inzwischen ahnen aber auch die härtesten Krieger: Frieden in Afghanistan wird nicht ohne die Taliban zu machen sein, egal, wie lange die Bundeswehr und andere westliche Armeen noch ihren Einsatzbefehl für Afghanistan haben werden. Bei der Nato gilt ja die alte Devise: gemeinsam rein, gemeinsam raus. Doch genau daran hapert es. Der Westen hat für Afghanistan keine Exit-Strategie.



Umso wichtiger ist das politische Signal, dass Deutschland als Gastgeber wieder eine Afghanistan-Konferenz einberufen will, an der dann auch die Taliban beteiligt werden. Die radikal-islamischen Religionskrieger sind ein Machtfaktor in dem Land am Hindukusch. Machtfaktoren müssen nicht gemocht, aber sie sollten gehört und berücksichtigt werden.



