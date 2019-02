Die Koalitionsrunde um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Beratungen im Kanzleramt nach sechs Stunden beendet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am späten Mittwochabend aus Teilnehmerkreisen in Berlin. Über konkrete Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Nach den inhaltlichen Abgrenzungsversuchen der vergangenen Tage wollten die führenden Köpfe der schwarz-roten Regierung nach Angaben aus der Koalition über ihr Arbeitsprogramm für die nächsten Wochen und Monate beraten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nahm erstmals nach seiner Wahl zum Nachfolger von Horst Seehofer als neuer Parteichef an der Runde der Koalitionsspitzen teil./bk/bw/cn/DP/zb

