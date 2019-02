Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 im Jahr 2021 ein. Dann werden die letzten Maschinen des einstigen Hoffnungsträgers, der längst zum Sorgenkind geworden ist, an die arabische Fluglinie Emirates ausgeliefert, wie der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Diese reduzierte die Zahl der bestellten A380 um 39 auf 123 und gab im Gegenzug die Produktion kleinerer Airbus-Flieger in Auftrag. Von dem A380-Aus sind 3000 bis 3500 Mitarbeiter betroffen. Angesichts der insgesamt weiterhin guten Auftragslage ist das Unternehmen aber optimistisch, einer signifikante Anzahl von Mitarbeitern andere Jobs anbieten zu können./zb/stw

