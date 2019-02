Die Silanvernetzung ist ein etabliertes Verfahren, um die Leistungsfähigkeit von Kabeln zu steigern: Vernetzte Polymere erzielen im Vergleich mit thermoplastischen Polymeren deutlich bessere Ergebnisse in Bezug auf Wärme-, Form- und Witterungsbeständigkeit sowie dem elektrischen Fließ- und Kriechverhalten. Da Silane in der Regel leicht entzündbar sowie in Verbindung mit Luftsauerstoff stark reaktiv sind, müssen die für die Dosierung eingesetzten Anlagen ein sicheres Handling ermöglichen. Schon seit mehreren Jahren setzt das Unternehmen zu diesem Zweck auf kundenspezifische Dosieranlagen des Pumpenherstellers Lewa. So auch 2016 und 2017 beim Ausbau der Produktionswerke in Brasilien, Kolumbien und Peru.

Betriebssichere Lösung realisiert

Das Herz der neuen Anlagen sind die Membrandosierpumpen Ecoflow. Durch die Möglichkeit, verschiedene Pumpenkopftypen - Membran- oder Kolbenpumpenkopf - Werkstoffe und Oberflächen auszuwählen, eignen sie sich für unterschiedlichste Flüssigkeiten - selbst für entzündliche, toxische, abrasive, viskose, umweltbelastende oder empfindliche Fluide. Die Pumpen können für Förderströme bis 19 m³/h pro Pumpenkopf - bei den eingesetzten Modellen sind es ...

