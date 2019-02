=== *** 06:30 NL/Airbus Group, Jahresergebnis (09:45 PK in Toulouse), Amsterdam *** 06:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q, Zürich 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen 07:00 NL/Aegon NV, Jahresergebnis, Den Haag *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Düsseldorf 07:30 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis, Mannheim 07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate, Wuppertal 07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London *** 09:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK (14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Frankfurt *** 10:00 DE/Puma SE, BI-PK, Herzogenaurach 10:15 DE/Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil über Flugrouten am Frankfurter Flughafen, Kassel *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jahres-PK, Berlin 11:30 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Trucks mit Vorstand Daum, Gaggenau *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta 13:00 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 234.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember (ursprünglich 16.1.2019) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/Lagerbestände November (ursprünglich 16.1.2019) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 17:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der MBA Student Association, Newark *** 17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar - GB/Unterhaus, Debatte über Brexit, London - CN/Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen China und den USA (bis 15.2.), u.a. Teilnahme von US-Chefunterhändler Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin, Peking - FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q, Paris ===

