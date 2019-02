Der französische Industriekonzern Schneider Electric rechnet 2019 mit einem etwas geringeren Wachstum als zuletzt. Auch der operative Gewinn dürfte im laufenden Jahr nicht mehr so stark zulegen wie noch 2018. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) werde ein organisches Wachstum zwischen vier und sieben Prozent erwartet, teilte das im Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mit. Der Erlös soll aus eigener Kraft um drei bis fünf Prozent wachsen.

2018 legte der Umsatz organisch um 6,6 Prozent auf 25,7 Milliarden Euro zu - berichtet war das ein Plus von knapp vier Prozent. Beim bereinigten Ebita habe der organische Anstieg 10,3 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro betragen. Das operative Ergebnis stieg damit etwas stärker als das Unternehmen zuletzt in Aussicht gestellt hatte. Experten hatten allerdings mit einem Umsatz und Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet. Das Unternehmen kündigte zudem den weiteren Rückkauf von Aktien für 1,5 bis 2 Milliarden Euro an und stellt mehr Randsparten auf den Prüfstand als zuletzt./zb/men/jha/

