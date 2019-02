The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419040818 INVIS HLDG 19/21 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7KH0 BAY.LDSBK.IS.19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KJ6 BAY.LDSBK.IS.19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KK4 BAY.LDSBK.IS.19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGG4 DZ BANK CLN E.9606 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGH2 DZ BANK CLN E.9607 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SMT9 DEKA AD FESTZINS 19/22 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000NLB03V3 NORDLB 2 PH.BD. 04/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB03Y7 NORDLB 6 PH.BD. 05/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013403433 CAISS.FRANC. 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013403441 STE GENERALE 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NL0013332430 NEDERLD 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA US907818EZ78 UNION PACIF. 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818FA19 UNION PACIF. 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818FB91 UNION PACIF. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818FC74 UNION PACIF. 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA USU31434AE08 FMC US FIN.II 14/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1843443190 ALTRIA GRP 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1843443513 ALTRIA GRP 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1843443786 ALTRIA GRP 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1843444081 ALTRIA GRP 19/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1942708527 ARGENT.NETH. 19/49 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1952948104 COM.BK.AUSTR 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1953056253 LETTLAND,REP 19/49 MTN BD02 BON EUR N