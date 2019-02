FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IDZ XFRA AU000000IGO4 INDEPENDENCE GROUP NL 0.013 EUR

37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.362 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.026 EUR

STM XFRA LU1066226637 STABILUS S.A. INH. EO-,01 1.000 EUR

DMB XFRA GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. DL-,004 0.118 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.519 EUR

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.230 EUR

FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.021 EUR

FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.025 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.141 EUR

SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.397 EUR

O3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.662 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.203 EUR

MUO XFRA US6253831043 MULTI-COLOR CORP. 0.044 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.353 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.123 EUR

QAB XFRA JE00BZ00SF59 QUIZ PLC LS -,30 0.005 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.402 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.168 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.431 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.239 EUR

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD 0.086 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.282 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.062 EUR

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.221 EUR

3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.433 EUR

LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.110 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.177 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.309 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR

OM3M XFRA IE00BFXYHY63 ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS 0.055 EUR

HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.318 EUR

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.212 EUR

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.212 EUR