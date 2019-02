FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.433 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.026 EUR

ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.159 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.201 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.050 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.265 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.446 EUR

SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.018 EUR

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.193 EUR

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.274 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.280 EUR

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.794 EUR

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.243 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.132 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.819 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.236 EUR

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16 0.387 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.165 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.121 EUR

RNKA XFRA GB00B1L5QH97 RANK GRP LS-,1388888888 0.025 EUR

UNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.384 EUR

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.415 EUR

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.353 EUR

PS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.309 EUR

4TL XFRA US8868851028 TILLY'S INC.CL.A DL -,001 0.883 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.404 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EUR

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.159 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.340 EUR

12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.300 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.492 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

SMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10 0.020 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.830 EUR