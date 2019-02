FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3UB XFRA US90347A1007 UBIQUITI NETWORKS INC. 0.221 EUR

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

XFRA DE000HSH36G8 HSH NORDBANK RZ 2 13/22 0.000 %

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.388 EUR

FHUD XFRA DE0009766857 FVB-RENTEN PLUS 0.290 EUR

GEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.424 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.662 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.221 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.649 EUR

UNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.390 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.159 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.271 EUR

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.132 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.459 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.750 EUR

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.724 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.265 EUR

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2 0.830 EUR

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2 0.830 EUR

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.380 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.044 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.238 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.397 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.044 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.221 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.569 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.146 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.124 EUR

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.662 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.150 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.071 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.071 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.173 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.066 EUR