FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.319 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.234 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.293 EUR

FEV XFRA DE0005774103 FORTEC ELEKTRO. O.N. 0.600 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.441 EUR

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.766 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.265 EUR

D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.044 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.706 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.281 EUR

UI01 XFRA DE000A1J9A74 AKTIEN SUEDEUROPA UI 0.230 EUR

UI25 XFRA DE000A0EQ5Q6 MERCK FINCK VA.AK.RE.UI A 2.000 EUR

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 1.545 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.056 EUR

QLDN XFRA CA2907371058 ELYSEE DEVELOPMENT 0.013 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.079 EUR

UI28 XFRA DE000A0MYG12 LEONARDO UI G 0.510 EUR

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.335 EUR

H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.371 EUR

45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.327 EUR

DKDF XFRA LU1508359509 DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF 0.420 EUR

DKDG XFRA LU1508360002 DEKA-INDUSTRIE 4.0 TF 0.410 EUR

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.064 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.068 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.221 EUR

NQ6X XFRA DE000A1W9BL3 AM.MULT.MANA.BEST SEL.ADA 0.526 EUR

YFP7 XFRA DE000A0YFQ92 BKC TREUHAND PORTFOLIO I 2.310 EUR