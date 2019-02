FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS

F7HG XFRA GB00B54KZJ47 FSI-STEW.I.APAC LDRS AEOI

6RI XFRA AU000000WBT5 WEEBIT NANO LTD

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS

PY1 XFRA ES0168561019 PAP.Y CART.EUR. INH. EO 2