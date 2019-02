IRW-PRESS: Granada Gold Mine Inc.: Granada Gold Mine meldet Veröffentlichung des NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Goldprojekt Granada (Quebec) mit einer geänderten Ressourcenschätzung

Rouyn Noranda, QC - 13. Februar 2019 - Granada Gold Mine (TSX.V: GGM) (Granada Gold, GGM oder das Unternehmen) freut sich, die Veröffentlichung eines technischen Berichts für das Goldprojekt Granada auf SEDAR (www.sedar.com) bekannt zu geben. Der Bericht vom 13. Februar 2019 trägt den Titel Technical Report on the Granada Gold Project Mineral Resource Estimate, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada. Der Bericht steht ebenfalls auf der Website des Unternehmens, www.granadagoldmine.com, zur Verfügung.

Der Bericht wurde im Einklang mit den Vorschriften des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) von Allan Armitage, Ph.D. und P.Geo., und Maxime Dupéré, géo, von SGS Canada Inc., erstellt. Die beiden Herren sind unabhängige qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) im Sinne von NI 43-101. Der Bericht untermauert die technische Grundlage und wissenschaftliche Begründung für die aktualisierte Ressourcenschätzung, die ursprünglich in einer Pressemeldung des Unternehmens am 12. Dezember 2018 angekündigt wurde, und liefert dazu genauere Einzelheiten.

Der Bericht enthält die folgende geänderte grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung, die die in der Pressemeldung vom 12. Dezember ausgewiesene Schätzung ersetzt.

Kategorie Tonnen Gehalt (g/t enthaltenes A

Au) u

(oz)

gemessen 12.637.000 1,02 4123.000

angezeigt 9.630.000 1,13 349.000

gemessen & angeze22.267.000 1,06 762.000

igt

abgeleitet 6.930.000 2,04 455.000

Hinweise zur Tabelle und die Parameter für die Schätzung finden Sie am Ende dieser Pressemeldung.

Die in der ursprünglichen Ressourcenschätzung enthaltene gemeldete historische Produktion von schätzungsweise 51.476 Unzen Gold (181.744 amerikanische Tonnen mit 0,28 Unzen pro amerikanische Tonne) in der Mine Granada (1930 bis 1935) wurde von der hierin ausgewiesenen Mineralressourcenschätzung abgezogen.

Die grubenbeschränkten Ressourcenblöcke, die in der in Ost-West-Richtung streichenden Scherzone Granada Mine (die Zone LONGBARS) lagern, sind in Abbildung 1 unten dargestellt. Die Ressourcen sind von Whittle-Gruben beschränkt, die sich zusammen über 1.500 Meter entlang des Streichens in Ost-West-Richtung und bis in 300 Meter Tiefe erstrecken.

Die Goldmineralisierung ist weiterhin in Streichrichtung und in der Tiefe unterhalb der aktuellen Ressourcen offen, wie vorherige Bohrungen mit vielversprechenden Ergebnissen - z.B. Bohrloch GR-12-400, das 85,5 Meter mit 0,45 g/t Gold unterhalb der grubenbeschränkten Ressourcen durchteufte - gezeigt haben. GGM bereitet sich derzeit auf die nächste Bohrphase vor, um die Ressourcen zu erweitern, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1. Perspektivische 3D-Darstellung der Ressourcenblöcke der aktuellen grubenbeschränkten Ressourcen im Goldprojekt Granada (Blick in etwa nach Süden).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45897/2019-02-13 GGM NR 43-101 Filing final_DEPRcom.001.jpeg

Hinweise zur Tabelle

(1) Für die Mineralressourcen wurden die CIM (2014) Definitionen zu Grunde gelegt.

(2) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Vertrauensniveau als eine gemessene und angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es kann mit einiger Sicherheit erwartet werden, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angezeigte Mineralressourcen umgewandelt werden könnte.

(3) Alle Angaben werden gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Bei zusammengesetzten Proben wurde gegebenenfalls eine Höchstgrenze gesetzt.

(4) Die Tagebau-Mineralressourcen werden bei einem Cutoff-Gehalt von 0,4 g/t Au innerhalb eines konzeptionellen Grubenmodells ausgewiesen. Die Cutoff-Gehalte beruhen auf einem Goldpreis von 1.300 US-Dollar pro Unze, einem Wechselkurs von 0,76 US-Dollar und einer Goldausbeute von 95 %.

(5) Eine festgelegte spezifische Dichte von 2,78 wurde verwendet, um die Tonnage aus den Volumen des Blockmodells abzuschätzen.

(6) Die Ergebnisse der Grubenoptimierung dienen ausschließlich der Prüfung der begründeten Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau durch einen Tagebau und stellen keinen Versuch dar, Mineralreserven zu schätzen. Es gibt keine Mineralreserven im Konzessionsgebiet. Die Ergebnisse dienen als Orientierungshilfe bei der Erstellung einer Mineralressourcenerklärung und bei der Auswahl eines geeigneten Cutoff-Gehalts für die Ressourcenberichterstattung.

(7) Die Mineralressourcen verstehen sich ausschließlich von Material, das abgebaut wurde.

Whittle Parameter der Grubenoptimierung

Parameter Wert Einheit

Goldpreis 1300 $ US$ pro Unze

Wechselkurs 0,76

Angenommene Bergbau- und Verarbeitungs

kosten

Grubenneigung 50 Grad

Kosten für den Abbau 2,20 $ US$ pro abgebaute T

onne

Verarbeitungskosten (i12,00 $ US$ pro verarbeitet

nkl e

. Brechen) Tonne

Allgemeine und Verwalt2,50 $ US$ pro Tonne Mater

ungskosten ial

Angenommene Metallausbeute

Goldausbeute 95 Prozent (%)

Bergbauverlust / Verdü5 / 5 Prozent (%) / Proze

nnung nt

Qualifizierte Sachverständige

Allan Armitage, Ph.D., P.Geo., ist für die Zwecke dieser Pressemeldung ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung in Bezug auf die Mineralressourcenschätzung geprüft und genehmigt. Als ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger zeichnete Herr Armitage für die Erstellung der technischen Informationen in diesem Bericht verantwortlich.

Claude Duplessis, P. Eng., von Goldminds Geoservices Inc., einem Beratungsunternehmen für Geologie, Umwelttechnik und Bergbau, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. konzentriert sich auf die fortlaufende Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada Gold unweit von Rouyn-Noranda in der kanadischen Provinz Quebec. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONGBARS gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada.

Das Unternehmen ist nun im Besitz aller erforderlichen Genehmigungen für die Aufnahme der anfänglichen Abbauphase, des sog. Rolling Start, die es dem Unternehmen erlaubt, bis zu 550 Tonnen pro Tag zu fördern. Damit kann das Unternehmen innerhalb von drei Jahren bis zu 675.000 Tonnen Erz produzieren.

Nähere Informationen sind unter www.granadagoldmine.com erhältlich.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng.

Chief Executive Officer & Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eric Owens, PGeo, President, Tel. 1-416-509-5385 oder eowens@granadagoldmine.com und

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

