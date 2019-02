FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Der Dax wird am Donnerstag erneut höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,31 Prozent fester auf 11 202 Punkten. Kurz vor einem auslaufenden Ultimatum im Handelskonflikt haben die USA und China neue Gespräche aufgenommen. Dass Donald Trump den Verhandlungen mit China 60 Tage mehr Zeit geben will, sei ein positives Signal des US-Präsidenten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Kommentar. Eine gewisse Freude über die verlängerte Frist ohne Zollanhebungen sei erlaubt, zu viel davon wäre aber verfrüht.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Die Technologiewerte jedoch konnten nicht an ihre jüngste Rally anknüpfen und schlossen wenig verändert. Der Dow stieg um 0,46 Prozent auf 25 543,27 Punkte und erreichte damit mittlerweile das höchste Niveau seit Anfang Dezember letzten Jahres.

ASIEN: - KAUM BEWEGUNG - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nach den jüngsten Kursgewinnen eine Verschnaufpause eingelegt. Knackpunkt bleibt die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. In Japan trat der Nikkei 225 praktisch auf der Stelle. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, kam ebenfalls nicht vom Fleck. Der Hang Seng in Hongkong büßte rund 0,4 Prozent ein.

DAX 11.167,22 0,37%

XDAX 11.178,60 0,31%

EuroSTOXX 50 3.202,37 0,36%

Stoxx50 2.963,56 0,47%

DJIA 25.543,27 0,46%

S&P 500 2.753,03 0,30%

NASDAQ 100 7.015,88 0,02%°

Bund-Future 166,13 -0,02%°

Euro/USD 1,1281 0,13%

USD/Yen 111,04 0,03%

Euro/Yen 125,26 0,16%°

Brent 64,02 +0,41 USD

WTI 54,19 +0,29 USD°

