Deutsche Industrie REIT-AG schließt erstes Quartal 2018/2019 erfolgreich ab DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Deutsche Industrie REIT-AG schließt erstes Quartal 2018/2019 erfolgreich ab 14.02.2019 / 07:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG schließt erstes Quartal 2018/2019 erfolgreich ab - Mieterlöse in Höhe von EUR 4,4 Mio. - FFO von EUR 2,5 Mio. - Bilanziertes Immobilienvermögen von EUR 207 Mio. - EPRA-NAV bei 5,45 EUR je Aktie - Net-LTV bei 40,2% - FFO-Prognose von EUR 12 bis 14 Mio. für Geschäftsjahr 2018/2019 - FFO run rate bei EUR 17 bis 19 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2018/2019 Rostock, 14. Februar 2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat ihr erstes Quartal 2018/2019 mit kräftigem Wachstum erfolgreich abgeschlossen. Immobilienportfolio auf EUR 207 Mio. gewachsen Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 (01.10.2018 - 31.12.2018) setzte sich das Portfoliowachstum weiter fort. Zum Stichtag 31.12.2018 wurden insgesamt 29 Liegenschaften mit EUR 207 Mio. bilanziert. Darüber hinaus wurden insgesamt weitere 16 Objekte erworben bei denen der Besitzübergang nach dem Bilanzierungsstichtag 31.12.2018 erfolgte bzw. noch erfolgen wird. Unter Berücksichtigung aller bereits beurkundeten Objekte besteht das Gesamtportfolio der Deutschen Industrie proforma aus 44 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 1,0 Million m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund EUR 29,6 Mio. und einem Portfoliowert von ca. EUR 314,3 Mio. Die Gesellschaft prüft weiterhin konkrete Ankaufsobjekte und erwartet weitere Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr. Erfolgreiche Kapitalerhöhung Bei der im Dezember 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung wurden insgesamt ca. 4,5 Mio. Aktien zu einem Preis von 11,00 je Aktie platziert und somit ein Bruttoerlös in Höhe von ca. 49,5 Mio. EUR erzielt. Der Erlös wurde in den Ankauf weiterer Immobilien investiert. Im Zuge der Maßnahme wurde auch die Zulassung sämtlicher Aktien zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erlangt. Positives Periodenergebnis Bei Mieterlösen von EUR 4,4 Mio. konnte ein FFO (Funds From Operations) von EUR 2,5 Mio. erzielt werden. Der EPRA NAV (Net Asset Value) beträgt zum 31.12.2018 EUR 122,6 Mio., das entspricht EUR 5,45 je Aktie. Der Netto-Verschuldungsgrad, Net LTV, lag am 31. Dezember 2018 bei 40,2%. FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 Auf Basis der positiven Ergebnisse des ersten Quartals 2018/2019 sowie der weiteren Akquisitionspipeline erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018/2019 einen FFO in Höhe von EUR 12 Mio. bis EUR 14 Mio. Die FFO - Run Rate (annualisierter FFO ohne Perioden-abgrenzungseffekte) wird zum Ende des Geschäftsjahres 2018/2019 mit EUR 17 Mio. bis EUR 19 Mio. erwartet. Veröffentlichungen zum ersten Quartal 2018/2019 Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019, die Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter: http://www.deutsche-industrie-reit.de Über die Deutsche Industrie REIT-AG Die Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz. Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 14.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 775491 14.02.2019 ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 AXC0068 2019-02-14/07:36