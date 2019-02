Die Schweizer Großbank Credit Suisse sieht zum Jahresstart eine leichte Verbesserung des zuletzt schwierigen Marktumfelds. "Nachdem sich in den ersten sechs Wochen des Jahres 2019 eine Normalisierung abgezeichnet hat, ist das Handelsumfeld nun nicht mehr so ungünstig wie im vierten Quartal 2018, jedoch immer noch schwieriger als im ersten Quartal 2018", teilte die Bank am Donnerstag in Zürich mit. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf bleibt Konzernchef Tidjane Thiam aber vorsichtig. Die Risiken für die Entwicklung der Konjunktur sei unter anderem wegen des Handelskonflikts zwischen China und der USA sowie dem bevorstehenden Brexit groß. Er sieht die Bank aber gut aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern und von einem potenziellen Aufwärtstrend profitieren zu können./zb/jha/

ISIN CH0012138530

AXC0069 2019-02-14/07:37