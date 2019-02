Über Monate marschierte Borussia Dortmund von Erfolg zu Erfolg. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League schien niemand die Schwarz-Gelben stoppen zu können. Doch nun folgt ein Rückschlag auf den anderen. Gegen Tottenham Hotspur setzte es am Mittwoch eine empfindliche Niederlage, die das Aus bedeuten dürfte.

