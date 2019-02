Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 im Jahr 2021 ein. Dann werden die letzten Maschinen des einstigen Hoffnungsträgers, der längst zum Sorgenkind geworden ist, an die arabische Fluglinie Emirates ausgeliefert, wie der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Diese reduzierte die Zahl der bestellten A380 um 39 auf 123 und gab im Gegenzug die Produktion kleinerer Airbus-Flieger in Auftrag. Infolge der Entscheidung von Emirates gebe es keinen nennenswerten Auftragsbestand mehr und damit keine Grundlage für eine Fortsetzung der Produktion, sagte Konzernchef Tom Enders laut Mitteilung.

