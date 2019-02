Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unibail-Rodamco-Westfield nach der Präsentation von Gesamtjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern habe weitgehend wie von ihm erwartet abschnitten, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negativ hob Kownator aber hervor, dass der erwartete Gewinn je Aktie für 2019 wohl nicht gut ankommen wird./la/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-02-13/21:15

ISIN: FR0013326246