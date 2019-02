Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unibail-Rodamco-Westfield nach der Vorlage von Gesamtjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Anleger dürften unter dem Strich enttäuscht auf die Resultate des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns reagieren, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negative Aspekte überwögen die positiven Gesichtspunkte. So bleibe das Unternehmen bei der angepeilten Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr hinter seiner Prognose und der Markterwartung zurück. Zudem sei bis 2020 Dividendenwachstum unwahrscheinlich./la/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / 07:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-02-13/21:57

ISIN: FR0013326246