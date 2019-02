Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Airbus wird das Großraumflugzeug A380 in absehbarer Zeit wegen fehlender Aufträge nicht mehr produzieren. Der Großkunde Emirates habe die Bestellung für den Flieger um 39 Maschinen reduziert, teilte Airbus mit. Von dem Großauftrag über 162 Maschinen waren nur 53 Bestellungen offen, in den kommenden zwei Jahren wird die arabische Fluggesellschaft somit noch 14 weitere A380 annehmen. Emirates setzt nun auf andere, neuere Airbus-Modelle und hat gleichzeitig 40 A330-900 sowie 30 A350-900 bestellt. Aufgrund der Entscheidung von Emirates und angesichts fehlender nennenswerter Aufträge kündigte Airbus an, die Produktion des A380 einzustellen. Die letzte Maschine soll 2021 ausgeliefert werden. "Die Folgen dieser Entscheidung sind weitgehend in unseren Jahresergebnissen 2018 enthalten", sagte CEO Tom Enders.

Angesichts voller Auftragsbücher und eines Auftragsbestand von rund 7.600 Flugzeugen kündigte Airbus an, die Produktion weiter ausbauen. Airbus sei auf einem soliden Wachstumskurs, auch Helikopter-, Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft sei in guter Verfassung, wird der scheidende CEO Tom Enders in einer Mitteilung zu den Viertquartalszahlen zitiert. Die Profitabilität sei im vergangenen Jahr auf Rekordniveau gewesen. Die Dividende hebt Airbus auf 1,65 von 1,50 Euro je Aktie an.

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen von Airbus mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Umsatz 23.286 +11% 22.818 +9% 21.015 EBIT bereinigt 3.096 +56% 2.360 +19% 1.982 EBIT 2.365 +138% 2.306 +132% 992 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.601 +66% 1.851 +92% 963 Ergebnis je Aktie 2,06 +66% 2,30 +85% 1,24 Dividende je Aktie 1,65 +10% 1,78 +19% 1,50

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 1.371 +2% 8 1.348 EBITDA bereinigt 287 -8% 8 311 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 149 +17% 7 128 Ergebnis je Aktie 3,86 +20% 6 3,21

PUMA (10:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz 1.168 +12% 10 1.040 EBIT 38 +29% 9 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten 14 +550% 6 2,2 Ergebnis je Aktie 0,90 +543% 10 0,14

Weitere Termine:

06:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Aegon NV, Jahresergebnis

07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q

09:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK

11:30 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Trucks mit Vorstand Daum

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q

17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

Im Verlauf des Tages:

- FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Stabilus 1,00 EUR BP 0,1025 USD Royal Dutch Shell 0,47 EUR Unilever 0,39 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 4Q - DE 08:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj 08:00 Großhandelspreise Januar - EU 11:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 234.000 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember (ursprünglich 16.1.2019) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände November (ursprünglich 16.1.2019) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 1,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 Auktion 1,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2037 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.753,60 0,15 Nikkei-225 21.139,71 -0,02 Schanghai-Composite 2.720,60 -0,02 DAX 11.167,22 0,37 DAX-Future 11.173,50 0,30 XDAX 11.178,60 0,31 MDAX 23.846,80 0,61 TecDAX 2.548,64 0,43 EuroStoxx50 3.202,37 0,36 Stoxx50 2.963,56 0,47 Dow-Jones 25.543,27 0,46 S&P-500-Index 2.753,03 0,30 Nasdaq-Comp. 7.420,38 0,08 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,16% +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weitere Kursgewinne in DAX & Co halten Händler auch am Donnerstag für möglich. Angesichts weiterer Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen China und den USA hatten auch in den USA am Vortag weiter zugelegt. Beim DAX dürfte es allenfalls zu einer leichten Seitwärtskonsolidierung kommen, heißt es. Sie könnte den Nährboden für weitere Gewinne liefern. Neuesten Berichten zufolge denkt US-Präsident Donald Trump an eine Verlängerung der Anfang März endenden Frist bis zur angedrohten Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe um 60 Tage. Am Vortag hatte es bereits Signale über eine mögliche Ausdehnung gegeben. Klar sei aber auch ein Nachteil der Verlängerung, meint ein Händler. "Damit geht die Hängepärtie noch wochenlang weiter und wird sich mit dem Brexit-Termin überschneiden". Ein positives Konjunktursignal kommt aus China. Dort ist die Handelsbilanz besser als erwartet ausgefallen, gestützt vor allem von im Januar um 9,1 Prozent höheren Exporten.

Rückblick: Etwas fester - Die Anleger setzten weiter auf einen positiven Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China. In Madrid ging der IBEX kaum verändert aus dem Handel und hinkte damit etwas hinterher. Leicht verunsichernd wirkte die Aussicht auf baldige Neuwahlen in Spanien, nachdem das Parlament den Haushaltsentwurf der Regierung abgelehnt hat. Nicht gut kamen Geschäftszahlen von ABN Amro an. Der deutliche Einbruch im Nettogewinn könne aufgrund von Einmalaufwendungen vielleicht noch weggesteckt werden, sagte ein Händler. Aber der Rückgang im operativen Ergebnis komme schlecht an. Die Aktie wurde mit einem Minus von 7,7 Prozent abgestraft. Aktien aus dem Luxusgütersektor waren gesucht. Kering stiegen um 3,1 Prozent, Tod's um 2,2, Richemont um 4,8 und Hermes um 0,9 Prozent. Nach Einschätzung der Analysten der RBC profitiert die Branche von der Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Handelsgespräche zwischen China und den USA.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Im Blick standen Osram mit einem Kurssprung um 14,3 Prozent. Das Unternehmen bestätigte im späten Handel bereits zuvor treibende Marktgerüchte, wonach Bain Capital und Carlyle einen gemeinsamen Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft erwägen. Wirecard gaben um 4,9 Prozent nach. Neue Nachrichten zu den in der vergangenen Woche bereits massiv kursbelastenden Berichten der "FT" über unsaubere Geschäftspraktiken in Asien gab es nicht. Die Aktie werde zunehmend zum Spielball von Hedgefonds, meinte ein Händler. Thyssenkrupp büßten nach einer Reihe negativer Analystenkommentare am Tag nach der Vorlage von Geschäftszahlen 4,5 Prozent ein. Besser als erwartet fielen die Zahlen von Jenoptik aus. Hauck & Aufhäuser sprach von einer starken Wachstumsdynamik und rät weiter zum Kauf der Aktie. Jenoptik legten um 4,4 Prozent zu. Bei Aurubis sei das saisonal üblicherweise immer etwas schwächere erste Quartal operativ gut gelaufen und habe Ergebnisse im erwarteten Rahmen produziert,

