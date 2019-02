Bastei Lübbe AG: Nach neun Monaten mit stabiler Entwicklung und schwarzen Zahlen DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Bastei Lübbe AG: Nach neun Monaten mit stabiler Entwicklung und schwarzen Zahlen 14.02.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bastei Lübbe AG: Nach neun Monaten mit stabiler Entwicklung und schwarzen Zahlen - Konzernumsatz erreicht 72,2 Mio. Euro - Konzern-EBIT verbessert sich auf 2,1 Mio. Euro - Neue Programmstrategie legt Basis für profitables Wachstum Köln, 14. Februar 2019 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat heute ihre Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018/2019 vorgelegt. Im Berichtszeitraum ist es dem Unternehmen gelungen, deutlich in die schwarzen Zahlen zurückzukehren. Insgesamt befindet sich das Verlagshaus damit im Rahmen der strategischen Neuausrichtung voll im Plan. So erwirtschaftete der traditionsreiche Kölner Publikumsverlag im Zeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2018 einen Umsatz in Höhe von 72,2 Mio. Euro und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,1 Mio. Euro. Im Rahmen der seit Anfang 2018 laufenden Restrukturierungsmaßnahmen kam es zu mehreren Veräußerungen von Tochter- und Beteiligungsunternehmen, darunter BuchPartner, BookRix, BEAM Shop und oolipo. Ein Vergleich der Zahlen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum besitzt auch dadurch nur eine begrenzte Aussagekraft. Bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich "Retail" (BuchPartner) reduzierte sich der Umsatz im Zuge der geschäftstypischen und programmbedingten Schwankungen in den Segmenten "Buch" (inkl. E-Book) und "Games" um rund 17 %. Trotz des Umsatzrückgangs konnte das EBIT bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich "Retail" im Berichtszeitraum deutlich um 2,8 Mio. Euro auf 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro) gesteigert werden. In der Berichtsperiode ist dem Unternehmen unter dem Strich die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Das Konzernergebnis verbesserte sich signifikant von -10,3 Mio. Euro im Vorjahr auf 0,3 Mio. Euro. Mit der Konzentration auf das Kerngeschäft bei gleichzeitig erfolgreicher Implementierung eines Effizienzprogramms wurde die Verschuldung im Berichtszeitraum signifikant reduziert. So sank die Netto-Verschuldung (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich Zahlungsmittel) gegenüber dem letzten Konzernabschlussstichtag um 7,7 Mio. Euro und betrug zum 31. Dezember 2018 22,4 Mio. Euro. Diese Schuldenreduktion und der Rückbau des Kostenapparats bilden das Fundament für künftiges profitables Wachstum deutlich oberhalb der insgesamt stabilen Branchenentwicklung. Die Verlagssparten Romanhefte und Rätselmagazine, Kinder- und Jugendbuch, Audio und insbesondere LYX gehörten in den vergangenen neun Monaten zu den eindeutigen Wachstums- und Ergebnismotoren innerhalb der Verlagsgruppe. Die Bereiche Belletristik und Sachbuch konnten nicht vollständig überzeugen. Hier hat Bastei Lübbe mit der Berufung von Simon Decot als Leiter "Programmstrategie" die Weichen im November 2018 bereits gestellt. Er gilt als einer der renommiertesten Programm-Manager der Branche. Unter seiner Führung werden aktuell die Bereiche für die kommenden Geschäftsjahre neu positioniert. Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 gegenüber der bisherigen Prognose einen Konzernumsatz von 90 Mio. Euro (bisher: 95 Mio. Euro). Trotz der erwarteten Anlaufkosten für das Effizienzprogramm in Höhe von insgesamt 2 Mio. Euro sowie Aufwendungen für die Bereinigung des Beteiligungsportfolios in Höhe von etwa 0,5 Mio. Euro rechnet der Vorstand weiterhin bereits im laufenden Geschäftsjahr mit einem positiven operativen Ergebnis (EBIT). Bei einem planmäßigen Verlauf des Schlussquartals geht der Vorstand davon aus, im Gesamtjahr 2018/2019 ein EBIT mindestens am unteren Ende der Prognosebandbreite von 0,5 Mio. Euro bis 2 Mio. Euro zu erreichen. Die aktuelle Finanzplanung des Bastei Lübbe-Konzerns geht nunmehr davon aus, dass die Netto-Verschuldung zum 31. März 2019 unter dem Vorjahr (30,1 Mio. Euro) bei rund 25 Mio. Euro (bisher: auf dem Niveau des Vorjahres) liegen sollte. "Nach dem turbulenten Vorjahr haben wir uns im laufenden Geschäftsjahr in erster Linie auf die Bereinigung und Effizienzsteigerung konzentriert. Nach diesem Übergangsjahr gehen wir jetzt aktiv an unsere Strategie- und Wachstumsplanung. Wir sehen in unserem Markt mittelfristig interessante Optionen, die wir jetzt gezielt angehen", sagt Carel Halff, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG. Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2018/2019 steht unter www.luebbe.com zum Download zur Verfügung. Über die Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden.

Kontakt Bastei Lübbe AG:
Barbara Fischer
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 0221 / 82 00 28 50
E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de 