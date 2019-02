Eine Erholung des Geschäfts mit Injektionsfläschchen in Amerika und gut laufende Geschäfte mit der Kosmetikindustrie haben dem Spezialverpackungshersteller Gerresheimer im vergangenen Jahr Rückenwind beschert. Der Umsatz stieg im Ende November abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 wechselkursbereinigt um 4,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis vor Wechselkurseffekten (Ebitda) fiel hingegen unter anderem wegen Rechnungslegungseffekten im Zusammenhang mit einer früheren Übernahme um 0,9 Prozent auf 308 Millionen Euro.

Unter dem Strich blieben mit 178 Millionen Euro knapp 40 Prozent mehr hängen als vor einem Jahr, was aber auch an positiven Effekten der US-Steuerreform lag. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,15 Euro je Anteilsschein steigen./mis/jha/

ISIN DE000A0LD6E6

