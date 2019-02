FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank strebt 2019 ein weiteres Wachstum der Erträge an. Gleichzeitig sollen die Kosten weiter sinken, wie die Bank mitteilte. Zudem geht das Institut davon aus, wieder etwas mehr Geld für ausfallgefährdete Kredite zur Seite legen zu müssen. Das Dividendenniveau will die Bank beibehalten.

"Die Commerzbank wird sich auf weiteres Wachstum in den Kernsegmenten konzentrieren und erwartet auch 2019 höhere bereinigte Erträge", heißt es in der Mitteilung der Bank. Sie strebe ein jährliches Ertragswachstum von durchschnittlich 3 Prozent an. 2018 hat sie bereinigte Erträge von 8,65 Milliarden Euro erzielt.

Ursprünglich war im Rahmen des Strategieprogramms "Commerzbank 4.0" vorgesehen, 2020 Erträge von mindestens 9,8 Milliarden Euro zu erreichen. Das Ziel hat die Bank allerdings bereits vor drei Monaten kassiert.

Bei den Kosten ist die Bank dagegen auf Kurs. Sie sollen 2019 unter 6,8 Milliarden Euro bleiben. Für 2020 lautet das Ziel auf 6,5 Milliarden Euro.

Die Risikovorsorge sieht die Bank im laufenden Jahr bei mindestens 550 Millionen Euro. Sie lag 2018 bei 446 Millionen Euro.

Die Dividende soll sich 2019 auf dem Niveau von 2018 bewegen. Die Commerzbank hatte angekündigt, für das abgelaufene Jahr 20 Cent je Aktie auszuschütten. Zuletzt gab es vor drei Jahren eine Ausschüttung in gleicher Höhe. Ansonsten mussten sich die Anteilseigner in Verzicht üben. Vor 2015 gab es zuletzt für das Geschäftsjahr 2007 eine Dividende.

