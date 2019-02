Die am Mittwochmorgen vorgelegte vorläufige Bilanz des Geschäftsjahres 2018 des Optoelektronik-Spezialisten Jenoptik wurde mit einem stattlichen Plus von 4,35 Prozent quittiert. Doch wer glaubt, dass dieses Plus keine Fragen offen ließe, könnte irren. Denn immerhin hatte die Aktie im Tageshoch ganze 8,7 Prozent zugelegt und diesen Gewinn nicht halten können.

