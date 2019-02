Auf den ersten Blick hat Bayer mit operativen Problemen in allen drei Geschäftsstrategien zu kämpfen (Crop Science, Pharma und Consumer Health). Schaut man jedoch ein zweites Mal hin, so agiert Bayer in Marktsegmenten mit guten Wachstumspotentialen. Es lässt sich lt. Analysen für alle drei Segmente in Summe ein Unternehmenswert von rund zu 110 Milliarden veranschlagen, die Marktkapitalisierung hingegen verharrt bei ca. 63 Milliarden Euro. Der Markt preist somit Verlustpotential in allen Sparten von ca. 50 Milliarden Euro ein.

Alleine für das Glyphosat-Debakel sind rund zehn Milliarden Euro im Marktpreis enthalten. Die Aktie büßte nach dem verlorenen Glyphosat-Prozess (in erster Instanz) im August 2018 rund 30 Milliarden an Börsenwert ein. Zu beachten ist, dass die Aktie im Dezember 2018 an der 60 Euro Marke ein Tief ausgebildet hat. Dieser Kurs wurde zuletzt im Juli 2012 erreicht und stellte in 2011 einen nicht zu überwindenden Widerstand dar. Im Vergleich ...

