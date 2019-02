Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Osram nach Gesprächen mit zwei Investoren über eine Übernahme von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 43 Euro angehoben. Die Erwartung einer Übernahme stütze nun den Aktienkurs, die fundamentalen Daten rückten in den Hintergrund, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für den Hersteller von Lichttechnik ändere sich aber nichts./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019

