Von Anthony Shevlin

ZÜRICH (Dow Jones)--Nestle hat dank besserer Geschäfte und Sondereffekten aus Verkäufen den Gewinn 2018 deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Zudem konnte der Nahrungsmittel- und Getränkekonzern beim organischen Wachstum wieder Zuwächse verzeichnen. Für das Aufschnitt- und Fleischwarengeschäft um die Marke Herta kündigte Nestle strategische Optionen an; ein Verkauf ist möglich.

Den Umsatz steigerte der Konzern im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge um 2,1 Prozent auf 91,44 Milliarden Schweizer Franken. Das organische Wachstum habe bei 3 Prozent gelegen, was den eigenen Erwartungen entspreche, so Nestle. Im Vorjahr kam das Unternehmen nur auf 2,4 Prozent, was das geringste Wachstum seit Mitte der 1990er Jahre war. Das Nettoergebnis stieg deutlich auf 10,1 Milliarden von 7,2 Milliarden Franken.

Analysten hatten mit Umsätzen von 91,4 Milliarden Franken und einem organischen Wachstum von 3 Prozent gerechnet. Beim Nettoergebnis hatten die Beobachter mit 11,27 Milliarden Franken dagegen mehr erwartet.

Die Dividende will das Unternehmen nun auf 2,45 von 2,35 Franken im Vorjahr erhöhen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 20 Milliarden Franken will Nestle bis Ende 2019 abschließen.

Für das laufende Jahr kündigten die Schweizer weitere Verbesserungen beim organischen Umsatzwachtum an. Nestle-CEO Mark Schneider sagte zudem: "Wir sind auf Kurs, unsere Ziele 2020 zu erreichen."

February 14, 2019 02:06 ET (07:06 GMT)

