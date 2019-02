Die britische Investmentbank HSBC hat Carl Zeiss Meditec von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 80 Euro angehoben. Ein starkes erstes Geschäftsquartal belege zwar die Wachstumsdynamik des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien jedoch rekordhoch bewertet. Die guten Wachstumsaussichten schienen also im Aktienkurs eingepreist zu sein./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-02-14/08:40

ISIN: DE0005313704