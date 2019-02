Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Jenoptik nach vorläufigen Jahreszahlen von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen vollumfänglich erfüllt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank eines starken vierten Quartals habe der Auftragseingang des Technologie-Unternehmens die Erwartungen sogar überboten. Das dürfte die Schätzungen für das Wachstum in diesem Jahr stützen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2NB601