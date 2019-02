Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,80 auf 3,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit einer Verzögerung der Auktion neuer Mobilfunklizenzen könne die Unsicherheit länger andauern, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhe die Annahme für die Kapitalausgaben des Telekomanbieters, weil die Anforderungen an den Netzausbau zunehmen dürften./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-14/08:43

ISIN: DE000A1J5RX9