Am Mittwoch gab es interessante Neuigkeiten bei Daimler. Demnach hatte sich der Aufsichtsrat des Unternehmens getroffen und es ging offensichtlich um Personalia. So wurde zum 1. April 2019 ein neues Mitglied für den Vorstand der Daimler AG berufen: Harald Wilhelm. Dieser soll für das "Ressort Finance & Controlling sowie das Geschäftsfeld Daimler Financial Services" verantwortlich sein, so Daimler. Herr Wilhelm ist demnach für drei Jahre auf diesen Posten berufen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ... (Peter Niedermeyer)

