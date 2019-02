Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe im Schlussquartal 2018 beim Umsatz vom Geschäft an der Derivatebörse Eurex sowie von neu ausgehandelten Preisen für die Produkte der Index-Tochter Stoxx profitiert, schrieb Analystin Joanna Nader in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bereinigten operativen Kosten deckten sich mit ihren und den Konsensschätzungen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 17:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / 17:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-02-14/08:47

ISIN: DE0005810055