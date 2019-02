Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im vierten Quartal 2018 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - etwa auf demselben Niveau wie im Vorquartal, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die konjunkturelle Lage in Deutschland war damit im Jahr 2018 zweigeteilt: Nach einem schwungvollen ersten Halbjahr (+0,4% im ersten Quartal, +0,5% im zweiten Quartal) gab es im zweiten Halbjahr eine kleine Delle (-0,2% im dritten Quartal, 0,0% im vierten Quartal), teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mit. ...

