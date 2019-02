Das drohende Aus in der lukrativen Champions League wird am Donnerstag zum nächsten Rückschlag auch für die BVB-Aktionäre . Die Aktien des einzigen börsennotierten Fußballclubs in Deutschland sackten im vorbörslichen Handel auf der Tradegate-Plattform gegenüber ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 6,5 Prozent auf 7,80 Euro ab. Unter der 8-Euro-Marke bedeutet dies den tiefsten Stand seit dem Jahreswechsel.

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga verlor am Vorabend beim britischen Vertreter Tottenham Hotspur mit 0:3. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg auf nationaler Bühne erlitt der Fußballclub damit international den nächsten sportlichen Rückschlag - mit drohenden finanziellen Folgen. Sollte im Rückspiel kein deutlicher Sieg gelingen, würde dies das Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League bedeuten.

Am vergangenen Wochenende war Konkurrent FC Bayern München in der Tabelle der Fußball-Bundesliga schon näher gerückt. Dies hatte am Montag bereits die BVB-Aktien deutlich belastet./tih/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005493092

AXC0098 2019-02-14/08:54