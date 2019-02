(Wiederholung)

PARIS (Dow Jones)--Der Gaseproduzent Air Liquide hat im vergangenen Jahr trotz höherer Umsätze einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der französische Konzern erzielte im abgelaufenen Jahr einen Umsatzanstieg um 3,3 Prozent auf rund 21 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche haben zum Wachstum beigetragen, wie das Unternehmen mitteilte. Unter dem Strich verdiente der Konzern 2,11 Milliarden Euro, ein Rückgang von 3,9 Prozent. Bereinigt um Sondereffekte wie der US-Steuerreform im Vorjahr stieg der Gewinn um 4,2 Prozent.

Analysten hatten Umsätze von 20,83 Milliarden und einen Gewinn von 2,16 Milliarden Euro erwartet.

Zudem kündigte Air Liquide an, eine Dividende auf Vorjahresniveau von 2,65 Euro an die Aktionäre zu zahlen. Die durch den Zukauf des Unternehmens Airgas in 2016 angestrebten Synergien seien ein Jahr früher als geplant erreicht worden, wie der Linde-Wettbewerber weiter mitteilte. Die Integration von Airgas sei damit vollständig abgeschlossen.

