IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: YIELD GROWTH stellt 6 neue eigens entwickelte Urban Juve-Produkte her

14. Februar 2019 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 6 neue Produkte mit seinem eigens entwickelten Hanfwurzelöl unter der Marke Urban Juve auf den Markt bringt: Vitalize Face Mist, Balance Face Mist, Align Face Mist, Vitalize Daily Ritual Oil, Balance Daily Ritual Oil und Align Daily Ritual Oil.

Die 6 neuen Produkte vervollständigen die erste Phase der Urban Juve-Produktlinie und erhöhen die Anzahl der einzelnen Warenartikel dieser Linie auf 11. Die 6 neuen Produkte werden innerhalb von 2 Wochen online unter urbanjuve.com und im Einzelhandel erhältlich sein. Die zweite Phase der Markteinführung von Urban Juve-Produkten beginnt voraussichtlich im Juni 2019 und beinhaltet 10 weitere Körperpflegeprodukte.

UJ Topicals, eine Tochtergesellschaft von Yield, rechnet damit, dass es seine 9 Produkte umfassende Cannabislinie zur Schmerzbehandlung in den nächsten 2 Monaten in Oregon erstmals auf den Markt bringen wird. Zusammen mit den Urban Juve-Produkten erwartet Yield, dass bis Ende Sommer 2019 30 verschiedene Produkte zum Verkauf stehen werden.

Ich bin so beeindruckt vom Tempo, mit dem unser talentiertes Team diese hochwertigen Produkte auf den Markt gebracht hat, sagt Penny Green, CEO von Yield Growth. Wir sind positioniert, um uns als Vorreiter in der Hanf- und Cannabisrevolution in der 4,2-Milliarden-Dollar-Wellnessbranche zu behaupten.

Die Herstellung der 6 neuen Urban Juve-Produkte beginnt diese Woche nach den höchsten Industriestandards in Kanada bei einem GMP-konformen Hersteller. Die Produkte werden aus eigens entwickelten Formulierungen mit Hanfwurzelöl und sorgfältig mit natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Sie enthalten keine Parabene, Mineralöle, Sulfate, künstliche Duftstoffe, Farbstoffe, Formaldehyd bildende Agenzien oder Phthalate. Urban Juve hat 11 vorläufige Patente angemeldet, um seine Hanfwurzelextraktionsmethode und Produktrezepturen zu schützen.

Neue Urban Juve-Produkte

Vitalize Face Mist ist ein Gesichtswasserspray für trockene Haut, das Feuchtigkeit spendet und gleichzeitig Schwellungen lindert.

Balance Face Mist ist ein kühlendes Gesichtswasser mit adstringierender Wirkung, das beruhigend auf sensible Haut, aber gleichzeitig straffend und feuchtigkeitsspendend wirkt.

Align Face Mist ist ein erfrischendes Gesichtswasserspray für fettige Haut, das die Haut beruhigt und strafft sowie unreiner Haut vorbeugt.

Vitalize Daily Ritual Oil ist ein Körperöl für trockene Haut, das die Feuchtigkeit nach dem Baden einschließt und die Haut samtweich hinterlässt

Balance Daily Ritual Oil ist ein Körperöl mit einem leichten Duft für sensible Haut, das die Haut glättet und repariert.

Align Daily Ritual Oil ist ein leichteres Körperöl für fettige Haut mit reichen Aromen und ätherischen Ölen zur Stimmungsaufhellung.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. hat sich dem raschen und nachhaltigen Wachstum seiner Cannabis-Wellness-Aktiva verschrieben. Die Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens haben ihre Erfahrungen in den obersten Führungsetagen von internationalen Konzernen mit Umsätzen im Bereich von mehreren Milliarden Dollar, wie etwa M.A.C Cosmetics und Johnson & Johnson, gesammelt und waren unter anderem bei Aritzia, Procter & Gamble, Skechers, Pepsi und Coca Cola beschäftigt. Die wichtigsten Anlagewerte des Unternehmens sind die 100 %-igen Tochtergesellschaften Urban Juve Provisions Inc., UJ Topicals Inc., UJ Beverages Inc., UJ Edibles Inc. und Thrive Activations Inc. Über seine Tochtergesellschaften ist das Unternehmen Eigentümer von mehr als 60 Wellness-Rezepturen für topische Produkte und Getränke, hat 29 Produkte bei Health Canada registriert, hat in den USA 11 Patentanträge eingebracht und verkauft seine Produkte derzeit in den Vereinigten Staaten und Kanada über den Internethandel sowie über den kanadischen Einzelhandel. Seine Tochter UJ Topicals bringt über ein Vertriebsnetz von 400 Cannabisladengeschäften in Oregon (USA) THC- und CBD-Produkte auf den Markt.

