Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Oracle auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Das Technologieunternehmen habe auf der Goldman-Technologiekonferenz die Aussicht auf ein weiteres Umsatzwachstum bekräftigt, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle das Unternehmen bei Aktienrückkäufen aktiv bleiben, sofern das Kursniveau attraktiv sei./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 08:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-02-14/09:14

ISIN: US68389X1054