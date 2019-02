Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Klagenfurt/Graz (pts006/14.02.2019/09:00) - Vom 25. bis 27. März lässt der Silicon Alps Cluster https://www.silicon-alps.at/de mit dem # LetsCluster Summit 2019 https://letscluster.com ein internationales Highlight und eines der größten Events der Branche über die Bühne gehen, das die Scheinwerfer auf den Süden Österreichs richtet. Fix zugesagt haben namhafte Branchengrößen der IT- und Hightech-Szene: * AVL: Erik Bogner, Skill Team Leader AVL Vehicle Assessment * Flex: Erich Dörflinger, General Manager * Intel: Christin Eisenschmid, Managing Director, VP and General Manager Intel Germany * Liteon: Bruce Bateman, CTO LiteOn * NXP: Timo van Roermund, Technical Director Automotive Security at NXP Semiconductors * NIO: Angelika Sodian, Managing Director NIO * Virtual Vehicle: Dr. Jost Bernasch, CEO * Wild: DI Dr. Josef Hackl, Managing Director CEO WILD Gruppe Product Realisation # LetsCluster bringt IT-Experten aus ganz Europa und all jene, die noch dorthin wollen, zusammen, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Bereits im Vorfeld hat Silicon Alps eine Reihe von erfolgreichen Eventformaten entwickelt, die der Vernetzung der Mikroelektronikbranche in Kärnten und der Steiermark dienen. Diese Events genießen einen hohen Stellenwert und erfahren großen Zuspruch innerhalb der Branche. 600 nationale und internationale Teilnehmer erwartet "Ein wesentliches Ziel von # LetsCluster ist es, sich als europäische High-Tech Plattform zwischen USA und Asien nachhaltig zu positionieren", erklärt Mag. Christian Philipp, Director of Marketing and Communication Silicon Alps. Inhaltlicher Fokus sind vier Themenblöcke, die sich damit auseinandersetzen wie die Menschheit in Zukunft leben wird: Smart Health, Smart Mobility, Smart Manufacturing und Smart Home. Mit acht Side Events und einer HighTech-Expo mit 50 Ausstellern werden insgesamt 600 nationale und internationale Teilnehmer erwartet. Programm-Highlights eines der größten Events Europas Zahlreiche Organisationen und Unternehmen - Infineon, Intel, NXP, LITEON, NIO, TDK, T-mobile AT&S, AVL, flex und Lam Research - gestalten # LetsCluster mit einer Reihe an Programmpunkten. Neben dem Open-Innovation Day (Präsentationen innovativer Ideen im Bereich Human-Machine-Interfaces, HMI), einem Treffen der Silicon Europe Allianz, einem Hackathon, dem DeepTech4Good, ein EU-Programm, dass Start-Ups dabei unterstützt möglichst rasch auf internationalem Parkett agieren und Investoren finden zu können, bietet das Event eine Vielzahl an Möglichkeiten des Get-together und ein B2B-Matchmaking, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Präsidentschaft von Silicon Alps des Meta Clusters Silicon Europe in 2019, bringt weitere Möglichkeiten, Europäische Player in die Region zu bringen. "Pitchen in the kitchen" Inspiriert vom Motto "Pitchen in the kitchen" bildet das Social Event das Herzstück des Festivals und macht den Business-Talk zum zwanglosen kulinarischen Happening mit regionaler Küche steirischer Spitzenköche. Zusätzlich bieten Business Speed Dating und der DigitalDialog weitere Vernetzungsmöglichkeiten. Letzterer Programmpunkt erfolgt in Kooperation mit dem FH Campus 02, der Joanneum Research Forschungsgesellschaft und der IT Community Styria, bei dem bekannte Technologie-Experten Einsicht geben in ihr Gebiet und im anschließenden Netzwerken Möglichkeiten zum persönlichen Austausch und zur Diskussion bieten. Hightech-Leader Kärnten und Steiermark Im Laufe der vergangen Jahre entwickelte sich der Süden Österreichs zu einem Hotspot für Technologie, fortschrittliche Lösungen und Forschung. So haben sich Kärnten und die Steiermark längst als Innovationsführer bewiesen und vereinen höchste Expertise, fortschrittliche Technologien und einen attraktiven Mix von Industrien. "Wir wollen Menschen und Organisationen zusammen bringen, um den Status der Electronic Based Systems-Industrie in Europa zu steigern. Gemeinsam mit über 115 Kooperationspartnern machen wir Österreich wettbewerbsfähiger und treiben die Innovationsleistung an", erklärt Philipp. Auch wenn der Silicon Alps Cluster seinen Standort in Kärnten und der Steiermark hat, wird weit über Ländergrenzen hinaus gedacht. So richtet sich Silicon Alps auch an Unternehmen in anderen Bundesländern sowie den oberadriatischen Raum, also Italien, Slowenien und Kroatien. Die Lage des Clusters im Herzen Europas ist dafür mehr als prädestiniert. "Europa hat das Thema Digitalisierung generell zu wenig besetzt. Da ist noch viel Luft nach oben", ist Philipp überzeugt. Weitere Informationen: https://letscluster.com Location # LetsCluster Summit 2019: https://letscluster.com/location (Ende) Aussender: Reichl und Partner PR GmbH Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Wendy Tel.: +43 664 828 40 76 E-Mail: wolfgang.wendy@reichlundpartner.com Website: www.silicon-alps.at/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190214006

