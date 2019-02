Engie und Yara wollen den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Industrie forcieren. Die Basis dafür soll eine Machbarkeitsstudie in Australien bilden, bei der ein Entwurf einer Wasserstoff-Anlage geplant ist. Im Anschluss soll die Anlage in Yaras Ammoniak-Produktionsstätte in Pilbara (Westaustralien) integriert werden. Die Technologie könnte Nel aus Norwegen liefern - denn es besteht bereits eine Kooperation mit Yara und das Unternehmen ist ein Teil des ersten Power-to-Gas-Projektes in Down Under.

