Die vergangenen Tage waren für die Anteilseigner des Touristikriesen TUI ein wahres Trauerspiel. Im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) hat die Aktie bereits knapp 30 Prozent an Wert verloren. Nun fragen sich die Anleger, was TUI in diesem Jahr noch liefern kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...