Die inhabergeführte Deutsche Lichtmiete AG mit Sitz in Oldenburg hat Ende 2018 ihre zweite Unternehmensanleihe (WKN A2NB9P) auf den Markt gebracht. Das Unternehmen bietet seinen Kunden energieeffiziente LED-Beleuchtung zur Miete an und wurde 2017 als eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Das Emissionsvolumen der neuen "EnergieEffizienzAnleihe 2023" - so der offizielle Namen des Minibonds - beträgt bis zu 30 Millionen Euro und wird jährlich mit 5,75% verzinst. Wir haben mit Roman Teufl, Geschäftsführer Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH, über die Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Die Deutsche Lichtmiete AG scheint gefallen am Kapitalmarkt und speziell am Finanzierungsinstrument "Anleihe" gefunden zu haben - oder warum haben Sie sich in so kurzer Zeit bereits für die Begebung eines zweiten Bonds entschieden?

Roman Teufl, Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe

Roman Teufl: Unsere erste Anleihe diente ausschließlich dem Zweck, den Bau der neuen Produktionshalle mit Automatisierungstechnik und des neuen Verwaltungsgebäudes zu finanzieren. Aufgrund des starken Wachstums im Segment der Produktion und der Vermietung von LED-Industriebeleuchtung an deutsche Unternehmen benötigen wir dauerhaft auch für die nächsten Jahre Kapital und werden dieses Projektkapital nun erstmals mittels einer weiteren Anleihe einwerben.

Anleihen Finder: Mit der neuen Anleihe sollen jetzt sogar 30 Millionen Euro eingesammelt werden. Wofür soll das Geld verwendet werden?

"Unser Segment 'Lighting as a Service' wächst um über 40% pro Jahr"

Roman Teufl: Das Kapital wird ausschließlich zum Ausbau der Geschäftstätigkeit und somit für die Finanzierung von LED-Industrieleuchten verwendet. Die Nachfrage nach unserem Geschäftsmodell "Lichtmiete" zieht stark an. Aus diesem Grund erhöhen wir laufend die Produktion, um diese steigende Nachfrage auch zu bedienen. Der globale Beleuchtungsmarkt wächst bis 2025 jährlich um über 15%, das spezielle Segment, in dem wir tätig sind, also "Lighting as a Service", wächst sogar um über 40% pro Jahr.

Anleihen Finder: Können Sie uns den aktuellen Platzierungsstand der ...

