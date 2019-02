Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben zwar ihre Kaufempfehlung für die Aktien des heimischen Kunststoff- und Kautschukproduktherstellers Semperit mit "Buy" bestätigt, aber das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt.

Die Restrukturierung nehme mehr Zeit in Anspruch und das ökonomische Umfeld in den Abnehmerbranchen verschlechtere sich, schreibt der Baader-Analyst Christian Obst in seiner jüngsten Studie als Begründung. Die Maßnahmen gehen aber in die richtige Richtung und werden 2019/20 an Zugkraft gewinnen, hieß es weiter.

Die Baader-Analysten erwarten zunächst für 2018 einen Verlust je Aktien von 2,83 Euro. Für das Geschäftsjahr 2019 sehen sie dann einen Gewinn von 0,07 Euro je Titel und 1,21 Euro für 2020. Für das Geschäftsjahr 2018 und heuer erwarten die Experten keine Dividende. Für 2020 beläuft sich ihre Dividendenschätzung je Titel auf 0,20 Euro.

Am Donnerstagvormittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,67 Prozent bei 12,08 Euro.

